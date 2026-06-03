Попытка Киева перехватить «Циркон» дала неожиданный результат

Система противовоздушной обороны Украины пыталась перехватить российскую ракету «Циркон», что привело к неожиданным последствиям. Об этом сообщает «Российская Газета».

© Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Противоракета была выпущена с значительным упреждением и не смогла сразу поразить цель, в итоге она последовала за «Цирконом» и, как результат, вместе с ним ударила по объекту на земле, усугубив разрушения.

Удар по Киеву в ночь на 2 июня стал первым массовым использованием ракет «Циркон» — в столице Украины было зафиксировано восемь запусков этого типа, однако украинским силам ПВО не удалось сбить ни одной из них. Ночь на вторник оказалась особенно неудачной для украинских зенитчиков: вместо того чтобы перехватывать воздушные цели, противоракеты Patriot падали на киевские дворы или взрывались на пешеходных переходах, как это произошло в Днепропетровске.

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В то же время российские ракеты поразили в Киеве тренировочную базу «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в России), авиазавод, а также множество других оборонных предприятий и склады с военными грузами. В результате удара более половины города остались без электричества, и начались крупные пожары.

Кроме того, ракетно-дроновые атаки были осуществлены по военным аэродромам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске, Запорожье, Полтаве, Харькове, а также в Полтавской и Хмельницкой областях.

Ранее в Госдуме предложили ударить «Орешником» по линии фронта на Украине.

*террористическая организация, запрещенная в России.