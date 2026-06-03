КСИР сообщил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные и беспилотные удары по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона. Об этом сообщает агентство ISNA.

Эти действия стали ответом на недавние атаки США на военный объект Ирана на острове Кешм.

«Их авиабаза и вертолетная площадка, расположенные в одной из стран региона, а также штаб Пятого флота ВМС США подверглись ударам ракет и беспилотников воздушно-космических сил КСИР», — приводит заявление КСИР агентство.

Кроме того, в заявлении упоминается, что КСИР также атаковал судно, связанное с США, в ответ на удар по иранскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива.

Иран ударил по базе США

В ночь на 3 июня в Бахрейне раздались сирены, местным жителям было рекомендовано укрыться в безопасных зонах.

15 марта в Бахрейне была проведена операция, в результате которой задержали пятерых человек, подозреваемых в сборе и передаче информации КСИР.

Ранее США нанесли удар вблизи иранского города Бендер-Аббасс.