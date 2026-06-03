Иран атаковал американский эсминец

Военно-морские силы Ирана атаковали американский эсминец, который намеревался приблизиться к территориальным водам Ирана в Оманском заливе. Об этом заявила пресс-служба ВМС.
"Несколько часов назад <...> Военно-морские силы Исламской Республики Иран сразу после обнаружения и идентификации нанесли удар по "центру командования и управления", расположенному на американском эсминце, который намеревался приблизиться к территориальным водам Исламской Республики Иран в Оманском заливе", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.