США сбили иранские дроны, летевшие на американские базы в Кувейте

Центральное командование ВС США заявило об успешном перехвате нескольких беспилотников, запущенных Тегераном. Жертв и разрушений среди американского персонала удалось избежать. Сообщение опубликовано в соцсетях.

По данным CENTCOM, новая волна иранских дронов пыталась поразить американские войска в Кувейте, однако ни одна цель не была достигнута. Средства ПВО сбили несколько беспилотников.

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Благодаря этому дроны не нанесли вреда персоналу или объектам. Ранее командование сообщало, что Иран также запускал ракеты по Кувейту и Бахрейну, которые либо были сбиты, либо не долетели до целей.

Корпус стражей исламской революции ранее подтвердил, что наносит удары по американским военным объектам в ответ на действия США. Обстановка в регионе Персидского залива остается крайне напряженной.