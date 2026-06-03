Люди, пострадавшие от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске и его общежитию, хотят привлечь внимание стран, которые спонсируют Украину. Они должны знать, что профинансировали убийства детей и мирных граждан, заявила в беседе с РИА Новости преподаватель Елена Юрьева, спасавшая детей во время атаки.

«Просто хочется достучаться до стран, которые помогают Украине: на что идет финансирование? На убийство детей, на убийство гражданских людей», — подчеркнула она.

В США заявили о фиаско Украины в Старобельске

По словам Юрьевой, она приехала к семье в Сватово, чтобы немного отвлечься от случившегося. Как отмечает собеседница издания, через четыре дома от места жительства ее родителей украинские войска совершили десять ударов по гражданским машинам, которые просто везли продукты в магазин.

22 мая ВСУ ударили по колледжу в Старобельске. Вражеская атака пришлась на учебный корпус и общежитие, а также унесла жизни несовершеннолетних. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали более 40.