Политолог: вялотекущий конфликт выгоден и США, и Ирану

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Павел Кошкин в интервью «Ридусу» прокомментировал удар США по танкеру, который направлялся в иранский порт.

По мнению эксперта, вялотекущий конфликт выгоден как Вашингтону, так и Тегерану.

«Эскалация пока регулируется. Она выгодна президенту США Дональду Трампу. Американский лидер демонстрирует электорату силу, хотя в реальности его положение шатко. Но пока его кандидаты побеждают на праймериз Республиканской партии в штатах (кроме Айовы) в преддверии промежуточных выборов, и все идет неплохо», — пояснил Кошкин.

Что касается Ирана, ему также невыгодно обострение конфликта, поскольку Исламская Республика не может противостоять США на равных. Тегеран выигрывает время для укрепления оборонного потенциала, добавил эксперт.

Как сообщило 3 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), шедший под флагом Ботсваны в международных водах Персидского залива в направлении острова Харк танкер Lexie на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания CENTCOM. Для того чтобы не дать судну достичь Ирана, американский летательный аппарат нанес ракетой Hellfire удар по машинному отделению, выведя объект из строя.