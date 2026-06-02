Пилота ВВС США дважды сбили в ходе операции против Ирана

Один и тот же американский летчик был дважды сбит в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Шон Д. Нейлор в статье для американского портала High Side.

В начале марта американские массмедиа рассказали, что три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18.

В начале апреля стало известно, что F-15E ВВС США был сбит в небе над Ираном.

«Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», — пояснил автор статьи.

По его данным, с высокой долей вероятности, летчик стал стал первым пилотом самолета с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта, со времен войны во Вьетнаме.

Бессент: США закроют доступ иранским самолетам к аэропортам

Ранее в Конгрессе США признали, что американская армия за время конфликта с Ираном потеряла 14 самолетов и 28 беспилотников различных типов.