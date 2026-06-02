В Финляндии оценили последствия размещения ядерного оружия против России

Финляндия станет законной целью для российских ударов в случае размещения ядерного оружия на своей территории. Так последствия данного шага оценил финский политик Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что власти Финляндии уже долгое время обсуждают возможность внесения поправок в законодательство, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на территории страны.

«Это не совпадение. В ближайшем будущем надвигаются очень опасные изменения в европейской структуре безопасности. Ядерное оружие представляет наибольшую угрозу для человечества, и внесение поправок в ядерный закон не сделает Финляндию безопаснее; напротив, это подвергнет ее риску стать законной целью для ядерных атак», — предупредил он.

Постпред Белоруссии в ООН высказалась о российском ядерном оружии

Ранее предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — отметил он.