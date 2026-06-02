Стало известно, где может развернуться следующий конфликт в Европе

Конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом может развернуться в Германии, пишет обозреватель Ян-Фредерик Вендт в статье для немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

По его словам, европейские военные эксперты постоянно анализируют текущую обстановку, работают над прогнозами, думают о том, куда Россия направит свою армию после завершения конфликта на Украине.

Так, Микаэль Классон, командующий Вооруженными силами Швеции, считает, что наиболее интересной целью для ВС РФ будет остров Готланд, расположенный между королевством и Латвией.

Немецкий аналитик Карло Масала, в свою очередь, уверен, что Россия после победы над Украиной введет войска в Эстонию.

Эксперт по безопасности Эркки Коорт полагает, что Москва нападет на немецкий остров Рюген в Балтийском море.

По его мнению, остров интересен как с тактической, так и со стратегической точек зрения. Кроме того, Германия — самая сильная в экономическом плане и самая могущественная страна в Европе.

Коорт уточнил, что в случае нападения ФРГ погрузится в хаос, что облегчит российским военным дальнейшие атаки на страны Европы.

В пользу атаки на Рюген, а далее на Германию в целом, заметил эксперт, говорит также то, что большая русская диаспора, проживающая в стране, предположительно, может помочь Москве в ходе конфликта.

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Вместе с тем, Кай Кюстнер, соведущий подкаста NDR «Вооруженные силы и стратегии» (Streitkräfte und Strategien) исключает нападение на Рюген. По его оценке, остров находится слишком близко к материку, соединен с ним мостом, Бундесверу будет несложно его защитить.