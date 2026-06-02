Зеленский предупредил о предстоящем массированном ударе по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram.

По словам Зеленского, данные разведки свидетельствуют о том, что предстоящей ночью Украина может подвергнуться новой атаке.

При этом он признал, что уровень снабжения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) не позволяет Киеву сбивать большую часть российских ракет.

До этого Зеденский заявил, что ракетостроительные компании Украины будут приоритетом для ударов России.