Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала еще два беспилотных летательных аппарата украинской армии, направлявшихся в сторону Москвы.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты ещё два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

В общей сложности российская система противовоздушной обороны сбила 158 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ в течение вторника, 2 июня.