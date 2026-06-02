Минобороны РФ: Средства ПВО РФ сбили 158 беспилотников ВСУ за день 2 июня

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 158 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ в течение вторника, 2 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— 2 июня с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны РФ, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

До этого украинская армия атаковала дроном рейсовый автобус в Рубежном Луганской Народной Республики. В момент удара внутри находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.