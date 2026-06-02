Румыния обратилась в НАТО за военной помощью

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ объявил, что Бухарест официально обратился к партнёрам по НАТО за временной дополнительной помощью для усиления защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточном крыле альянса. Заявление прозвучало после его визита в Верховное командование объединённых сил НАТО в Европе, расположенное в Брюсселе, передаёт ТАСС.

В своём выступлении Мируцэ рассказал, что на встрече с военными представителями 32 государств — членов альянса он обрисовал реальную ситуацию, с которой сталкивается Румыния. Министр подробно описал, как страна ведёт борьбу с беспилотниками в районе Добруджи, какие системы уже использует, какие слабые места обнаружила и, что особенно важно, какие шаги предприняла для их устранения.

По словам Мируцэ, Румыния уже заказала современные комплексы противовоздушной и противодроновой обороны на сумму около 3 миллиардов евро. Однако первые поставки ожидаются не ранее чем через полтора года. Именно поэтому, пояснил он, страна запросила временную поддержку союзников по НАТО — для укрепления обороны на восточном фланге на переходный период.

Сам запрос был направлен ещё в феврале. Теперь же, отметил министр, военные представители стран-участниц должны рекомендовать политическому руководству утвердить временную передачу запрошенной помощи — до тех пор, пока Румыния не получит заказанные противодроновые системы и другую технику, согласованную на техническом уровне НАТО.

Напомним, что 29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Бухаресте за инцидентом увидели российский след.