Президент США Дональд Трамп, по имеющимся данным, не реагирует на очередной запрос Владимира Зеленского о предоставлении Украине дополнительных партий боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», отсутствие ответа из Вашингтона может быть преднамеренным сигналом, призванным напомнить киевскому руководству о его неготовности идти на компромиссы в урегулировании конфликта. Аналитики издания не исключают, что в Белом доме расценили обращение Зеленского как попытку оказать давление на Трампа, используя проукраински настроенных «ястребов» в Конгрессе США. По другой версии, американский лидер таким образом демонстрирует свое недовольство отказом Киева от так называемых «анкориджских договоренностей», которые предусматривали вывод украинских войск из Донбасса и могли бы привести к мирному завершению войны.

На этом фоне в Киеве растет раздражение из-за того, как Вашингтон расходует стратегические запасы ракет на Ближнем Востоке. Как ранее сообщала газета The New York Times, ракеты для систем ПВО, которых так отчаянно добивается Украина, быстро исчерпываются в ходе обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский в частных разговорах выражал недовольство тем, что, по его данным, в первые сутки операции США и Израиля против Ирана было выпущено около 800 зенитных ракет Patriot. Для сравнения, Украина не располагала таким количеством высокоточных ракет для ПВО за весь период с 2022 года.

Издание «Страна.ua» также отмечает, что в целом реакция Вашингтона на российские удары по военным и инфраструктурным объектам на Украине становится все более сдержанной. Администрация Трампа, похоже, не готова неограниченно наращивать военную помощь, требуя от Киева более реальных шагов к переговорам.

В Москве между тем неоднократно предупреждали о пагубности продолжения накачки Украины оружием. В Кремле и Министерстве иностранных дел РФ подчеркивают, что любые поставки вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия и являются опасной «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской армии, становятся законной и приоритетной целью для российских военных. По мнению Москвы, именно отказ Запада от поставок оружия мог бы подтолкнуть Киев к реальным переговорам и прекращению боевых действий, а продолжающаяся эскалация ведет лишь к новым жертвам и разрушениям.