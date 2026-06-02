Дрон ВСУ атаковал автобус в российском регионе
Украинский FPV-дрон атаковал автобус в Шебекино (Белгородская область). Водитель, как сообщил оперштаб региона, получил акубаротравму и был госпитализирован.
Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую райбольницу.
«Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму, - говорится в сообщении оперштаба. - Для обследования пострадавший будет направлен в горбольницу №2 Белгорода».
В результате детонации автобус был уничтожен огнем, осколками поврежден и легковой автомобиль.
В селе Новая Таволжанка беспилотник ВСУ ударил по частному дому, пробив кровлю. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в 6 частных домах и 3 хозяйственных постройках выбиты окна и посечены крыши, повреждена газовая труба.
В Грайвороне от удара дрона ВСУ пострадали входная группа коммерческого объекта и два автомобиля. В селе Дорогощь загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировано.