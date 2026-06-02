Дрон ВСУ атаковал автобус в российском регионе

Украинский FPV-дрон атаковал автобус в Шебекино (Белгородская область). Водитель, как сообщил оперштаб региона, получил акубаротравму и был госпитализирован.

Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую райбольницу.

«Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму, - говорится в сообщении оперштаба. - Для обследования пострадавший будет направлен в горбольницу №2 Белгорода».

В результате детонации автобус был уничтожен огнем, осколками поврежден и легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка беспилотник ВСУ ударил по частному дому, пробив кровлю. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в 6 частных домах и 3 хозяйственных постройках выбиты окна и посечены крыши, повреждена газовая труба.

В Грайвороне от удара дрона ВСУ пострадали входная группа коммерческого объекта и два автомобиля. В селе Дорогощь загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировано.