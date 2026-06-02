Раскрыто, как Россия ответит на размещение ядерного оружия в странах Балтии

Россия может принять симметричные меры в ответ на размещение американцами ядерного оружия в Польше и странах Балтии, рассказал журналистам News.ru первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

В 2026 году в американских и европейских массмедиа появились публикации о том, что ряд европейских стран, в частности, Германия, рассматривает сотрудничество с Францией в сфере «ядерного зонтика».

Кроме того, скандинавские страны заявили о готовности разместить на своей территории американские ядерные ракеты и бомбы.

«Думаю, можно с уверенностью утверждать, что американские ядерные авиабомбы появятся в Польше и странах Балтии. Ничего ведь не останавливало США при размещении такого оружия по всей Западной Европе», — отметил Журавлев.

По его мнению, Россия может зеркально ответить на эскалацию со стороны Запада. К примеру, Москва может отправить ракеты с ядерными боеголовками «поближе к [Соединенным] Штатам, скажем, на Кубу».

Ранее военные эксперты сообщили, что бесконечное муссирование ядерной тематики в западных СМИ не означает, что ракеты действительно будут размещены в европейских странах, а «грязная бомба» создана на Украине.

Аналитики уточнили, что распространяемая информация о мнимых военных планах Запада направлена на то, чтобы вызвать тревогу у россиян, оказать давление на Россию в целом.