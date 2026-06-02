Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные о систематических ударах по гражданской медицинской инфраструктуре на территории Ливана.

© Московский Комсомолец

Как заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар, с марта текущего года организация зарегистрировала и подтвердила 190 нападений на больницы и другие медицинские учреждения страны. Эти атаки, совершаемые израильскими военными, по словам представителя ВОЗ, сделали последние три месяца одними из самых смертоносных для Ливана с самого начала эскалации конфликта в октябре 2023 года.

Статистика жертв среди врачей, фельдшеров и санитаров следующая: в результате 190 нападений погибли 128 медицинских работников, еще 332 человека получили ранения различной степени тяжести. При этом удары не прекращаются, а наоборот, учащаются. Абубакар сообщил, что только за последнюю неделю, предшествовавшую брифингу, произошло 11 атак на медучреждения. Их жертвами стали четыре человека, еще 24 получили ранения.

В качестве одного из самых свежих примеров представитель ВОЗ привел воскресный удар возле больницы Хирама на юге Ливана, который привел к многочисленным жертвам. Кроме того, организация в настоящее время проверяет информацию об ударах по больнице Джабаль-Амель, нанесенных в понедельник. По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате этих ударов пострадали не менее 86 человек.

Эти цифры являются лишь частью общей картины разрушений, которые претерпевает ливанская гражданская инфраструктура. Министерство здравоохранения Ливана в понедельник опубликовало сводные данные за период с 2 марта по 1 июня. Согласно этой статистике, общее количество погибших в результате израильских ударов по территории страны достигло 3433 человек, а число раненых превысило 10 тысяч — точнее, составило 10395 человек. ВОЗ уже неоднократно подчеркивала, что нападения на больницы и медицинские бригады являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Систематический характер этих атак, по мнению представителей организации, свидетельствует не о случайных попаданиях, а о целенаправленной стратегии уничтожения системы здравоохранения противника. Это приводит к гуманитарной катастрофе, поскольку десятки тысяч ливанцев остаются без доступа к жизненно необходимой медицинской помощи, а раненые умирают в очередях в переполненные и разрушенные больницы.