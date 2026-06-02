В странах Североатлантического альянса (НАТО) произошел скандалв связи с появлением дронов в небе над Финляндией. Позднее власти скандинавской страны признали, что беспилотники были украинскими. Причем местные газеты пишут, что сбила их именно российская противовоздушная оборона (ПВО).

15 мая в четыре утра департамент экстренных служб Хельсинки предписал почти двум миллионам жителей оставаться дома. В воздух подняли истребители, аэропорт Хельсинки-Вантаа закрыли на несколько часов.

Командующий ВВС Тимо Херранен пояснил, что в тот день появилась опасность появления ударных дронов, но детали не уточнил. В Сети появилась информация о том, что дроны якобы были российскими, хотя президент страны Александр Стубб прямых обвинений не выдвигал.

Позднее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные Сил обороны Финляндии сообщила, что дроны были украинскими, несли взрывчатку и залетели в воздушное пространство из-за ошибки при вводе координат в Киеве. По информации той же газеты, беспилотники сбила российская ПВО на подлете, фактически предотвратив удар по финской столице.

Автор материала отмечает, что риск попадания «заблудившегося дрона» с взрывчаткой в финские города растет, передаетОбщественная Служба Новостей.

17 мая военно-воздушные силы Финляндии подняли в воздух истребители F/A-18 Super Hornet на фоне случаев с беспилотниками.

Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.