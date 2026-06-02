«Ведьминское зарево»: эксперт объяснил зеленое свечение над Запорожьем после ракетной атаки

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. В подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки было зафиксировано загадочное зеленое свечение. Оценить распространяющиеся в сети фотографии мы попросили кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова.

По сообщению Минобороны РФ, ночью 2 июня в ответ на террористические акты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными БПЛА по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам.

В сети появились фото и видео из Запорожья, где после массированного удара небо окрасилось в ярко-зеленый цвет. Официальных объяснений происхождения зарева, которое уже окрестили «ведьминским», пока не поступало.

— Зеленое свечение могло появиться из-за поражения склада с фосфорными боеприпасами? — поинтересовались мы у химика Андрея Дорохова.

— Это точно не фосфор, зеленоватое свечение фосфор дает только в холодном виде и то слабое. При применении фосфорных боеприпасов он сгорает ярким белым или желтоватым пламенем.

— В пиротехнике для создания зеленого пламени используют барий. В военном деле соли бария могут входить в состав сигнальных, осветительных и трассирующих боеприпасов, оставляя в небе яркий зеленый след.

— Это, на мой взгляд, и не барий. Соли бария окрашивают пламя в салатовый цвет (желтовато-зеленый), здесь же виден более насыщенный зеленый цвет. Да и не бывает столько соединений бария в боеприпасах.

Как полагает эксперт, это может быть медь.

— Там как раз располагается завод «Мотор Сич», а в одном авиадвигателе бывает до 50 килограммов меди в виде проводов. Так что там должны быть достаточно большие запасы медных проводов, раз замечено такое свечение. Да и на электроподстанциях хватает меди в кабелях и толстенных контактах рубильников. Поливинилхлорид, из которого делают изоляцию проводов, при высокой температуре образует с медью летучие хлориды меди (ПВХ еще и горит хорошо), которые и окрашивают пламя в зеленый цвет.

В свою очередь, военкор, Герой России Евгений Поддубный, говоря о поражении целей в промышленной зоне Запорожья, в своем канале указал, что ракетный удар был нанесен по площадкам завода «Мотор Сич». Также известно об атаке на мощности трансформаторного завода «Запорожтрансформатор», которое специализируется на выпуске оборудования, необходимого для стабилизации энергосистемы Украины.

Среди целей, пораженных в других регионах, подконтрольных противнику, военкор назвал Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области. Предприятие выпускает бензин, дизтопливо, сжиженный газ. Аналогичное предприятие было поражено и в Полтавской области.

Как отметил Евгений Поддубный, остановка работы таких активов имеет прямое влияние на обеспечение ВСУ топливом.