Новости СВО сегодня: охота на роботов и «Ураган» против ВСУ

Во вторник, 2 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях расчетов системы залпового огня «Ураган». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Ураган» сорвал ротацию ВСУ под Добропольем

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки с помощью беспилотника был обнаружен пункт временной дислокации украинских сил.

Получив координаты цели, артиллеристы оперативно развернули установку и нанесли удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Мониторинг с воздуха подтвердил ликвидацию объекта. После выполнения задачи расчет немедленно покинул позицию, чтобы провести противоогневой манёвр.

Охота на роботов

Операторы дронов ВС РФ выявили и уничтожили пять наземных робототехнических комплексов ВСУ под Константиновкой, рассказали в Минобороны. Колесная и гусеничная техника использовалась ВСУ для подвоза боеприпасов, медикаментов и провианта на передовую. После уточнения маршрутов роботов по ним были нанесены удары с применением FPV-дронов - это подтвердили кадры объективного контроля с воздуха.

Уничтожение роботов позволило нарушить логистику и снабжение подразделений ВСУ на этом участке. Подобные операции создают дополнительные сложности для обеспечения ВСУ в районе Константиновки, подчеркнули в Минобороны.

Охота в ночи

Операторы российских дронов уничтожили антенны и средства связи ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Коммуникационное оборудование, расположенное на зданиях, вышках связи и деревьях, было обнаружено воздушной разведкой, в том числе в ночное время по тепловому излучению. Наличие антенн указывало на расположение пунктов управления или мест работы операторов беспилотников.

После уточнения координат по выявленным целям нанесли точечные удары операторы FPV-дронов. Для уничтожения объектов ВСУ использовались осколочно-фугасные и кумулятивные боеприпасы. Подобные операции позволяют нарушать систему управления подразделениями ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Молнии»

Операторы дронов самолетного типа «Молния-2» ликвидировали пункты управления дронами, огневые точки и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Удары наносились расчетами 352-го мотострелкового полка по заранее разведанным координатам.

Использование современных ударных дронов позволило выполнить задачу дистанционно, без входа в зону действия средств поражения. Благодаря высокой автономности и защищенности каналов связи техника успешно выполнила все задания.

«Ураган» уничтожил боеприпасы ВСУ

Система «Ураган» группировки войск «Запад» ликвидировала склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны. Артиллеристы нанесли удар по целям 220-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведывательные беспилотники в режиме реального времени зафиксировали точные попадания и пожар на объектах.

Успешное поражение целей позволило нарушить снабжение подразделений ВСУ. Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп ВС РФ.

Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция проводилась в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар наносился по заданным координатам с использованием авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Применение высокоточных планирующих боеприпасов позволило поразить укрепленный объект без входа самолета в зону поражения средств ПВО. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.