Атака дронов и пожар: откуда ВСУ наносили удар по Краснодарскому краю

Вооруженные силы Украины могли атаковать Краснодарский край с части оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня в результате атаки дронов возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Также обломки беспилотника упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани. Жертв и пострадавших нет.

По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, атака как на Краснодарский край, так и на Таганрог в Ростовской области, могла вестись из одних и тех же регионов.

«Бьют, вероятно, с оккупированной части Херсонской и Запорожской областей», - пояснил он.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 2 июня дежурные средства ПВО уничтожили 148 украинских БПЛА самолетного типа над девятью российскими регионами.