В результате массированного удара возмездия в Киеве поражены 10 предприятий военного назначения. Детали атаки раскрыли в Министерстве обороны России (МО РФ).

Речь идет о 10 предприятиях, которые выпускали в столице Украины продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники.В их числе — объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт».

Кроме того, в Киеве поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры и военным аэродромам в других городах Украины — Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Как уточнили в оборонном ведомстве, массированный удар был нанесен с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками в ответ на террористический акт киевского режима в колледже в городе Старобельск Луганской Народной Республики.

В частности, атаке подвергся авиазавод «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, в Днепропетровской области поражено предприятие компании «Fire Point», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. Под удар попали Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда».

Ранее сообщалось, что удар возмездия по Украине был нанесен после заявления президента России Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку на колледж в ЛНР. Военные эксперты назвали атаку самой серьезной с начала СВО.