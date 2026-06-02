В Финляндии засекретили данные об ударных дронах ВСУ

Правительство Финляндии засекретило информацию об инциденте с ошибочным запуском Украиной ударных БПЛА в сторону республики 15 мая. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен.

© shcherbak volodymyr/iStock.com

"Нам не сообщили источник информации о беспилотной опасности. Нам объяснили, что эта информация является секретной, и что ее разглашение может поставить под угрозу получение подобных данных в будущем", - привела его слова газета Helsingin Sanomat.

Депутат подчеркнул, что власти должны сообщать комитету всю информацию, имеющую отношение к безопасности Финляндии. Если комитет ее не получит, депутаты не смогут оценить действия правительства или риски, связанные с принимаемыми им решениями.

В НАТО прокомментировали падение БПЛА на крышу дома в Румынии

Накануне Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что Киев сам предупредил Финляндию, что украинские ВС по ошибке запустили ударные БПЛА 15 мая в сторону республики.

Воздушная угроза объявлялась в области Уусимаа, административным центром которой является Хельсинки, аэропорт столицы приостанавливал работу. Президент страны Александер Стубб после этого заявил об отсутствии прямой военной угрозы.