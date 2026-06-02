СМИ сообщили о 12-часовой атаке на Харьков

Удары по объектам украинского ОПК в Харькове продолжаются уже 12 часов. Об этом сообщил "Макс"-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Так, новые удары "Геранями" были нанесены по Холодногорскому району города, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

В утренние часы было зафиксировано попадание БПЛА по промышленной зоне в Киевском районе. До этого дрон атаковал цель в Слободском районе, после удара возник пожар.

При этом ночью по Харькову был нанесен комбинированный удар - тогда город атаковали сразу 15 ударных БПЛА и две ракеты. Попадания были зафиксированы в четырех районах - Киевском, Немышлянском, Основянском и Слободском, уточнили военкоры.