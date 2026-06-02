Опубликован разбор нового массированного удара ВС РФ по Украине

Российские войска нанесли удары по промышленным узлам, железнодорожным станциям, складам боеприпасов, заводам и нефтехранилищам на Украине. Какие именно районы были атакованы, и что там находилось, рассказал в своей статье для «Комсомольской правды» военный корреспондент Александр Коц.

По оценкам мониторинговых каналов, которые привел военкор, сегодня ночью для удара по украинской территории были использованы не менее шестнадцати «Калибров», Х-101 с бортов стратегической авиации, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани».

Запорожская область

Глава администрации Запорожья Иван Федоров «отчитался не менее чем о двадцати ударах из разных видов вооружения», а местные жители отметили, что над городом появилось зеленое зарево, характерное для горения сплавов цветных металлов, заявил Коц.

«Догадайтесь, какое предприятие там стоит? Правильно — «Мотор Сич». Рядом — «Запорожсталь» и узловая железнодорожная станция. Совпадение, конечно. Официально Федоров говорит лишь об «объекте промышленной инфраструктуры», — говорится в его статье.

Киевская область

В Киеве, по данным военкора, под удар попали завод «Маяк» из контура «Укроборонпрома», специализирующийся на средствах связи, радиоэлектронике военного назначения, корпусах и комплектующих для боеприпасов, а также старейшее оборонное предприятие города — «Арсенал», бетонное производство и АЗС.

Также спасатели заявили, что в Подольском районе загорелись «склад и автомобили на территории коммунального предприятия», и произошел пожар в «четырехэтажном здании учебного заведения». Однако на разошедшихся в соцсетях видео слышна детонация боеприпасов в промзоне, заметил корреспондент.

««Склад коммунального предприятия», ага. Знаем мы эти коммунальные предприятия — особенно те, что стоят у железнодорожных тупиков», — подчеркнул он.

Харьковская область

По данным мэра Харькова, под ударом оказалась «промышленная зона Основянского района». А по данным военных аналитиков, «Искандером-М» «накрыло Дергачи, завод ПАКС», который «на бумаге» занимается переработкой пластмасс, а по российским источникам там расположены сборочные цеха БПЛА, пояснил Александр Коц.

Днепропетровская и Сумская области

По данным военкора, в Днепропетровской области были атакованы «промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища». А в Сумах «под раздачу попали Шостка с ее хорошо известными арсеналами и Ахтырка с пунктами ремонта техники».

Также была атакована портовая и логистическая инфраструктура для натовских грузов в Одессе, под удар попали и цели в Полтаве, Чернигове, Николаеве, отметил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. При этом в эфире CBS News он пожаловался, что США так пока и не ответили на его послание.