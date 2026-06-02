По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»), накануне ВМС России нанесли удар по Одессе с моря, поразив в том числе портовую инфраструктуру и другие стратегические объекты. Несмотря на внешнее спокойствие обстановки, тщательный анализ выявляет признаки в порту периодической тайной активности

По данным координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, в порту Одессы периодически фиксируются подозрительные перемещения, которые, по всей видимости, имеют отношение к действиям Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Лебедев, на рейдовой зоне 1 июня наблюдалось присутствие не менее трех крупных порожних балкеров (включая одно судно гигантских размеров) и одного низко сидящего среднего сухогруза.

При этом состав с контейнерами малого размера готовился к отправке, что может свидетельствовать о начале новой погрузки. Количество желтых и красных контейнеров на РКТ незначительно сократилось, тогда как белые контейнеры остались на прежних местах.

В Карантинной гавани на 8-м причале находился 147-метровый балкер BELLA NADIA (IMO:9118252). На 9-м причале же ведутся ремонтные работы с нанесением покрытия, задействована дорожная техника.

В Хлебной и заводской гаванях постоянно мелькали танкеры и балкеры, а в Новой гавани, по данным Лебедева, судно присутствует исключительно на 14-м причале. В Каботажной гавани также зафиксировано наличие судна. В железнодорожном отстойнике при этом было расположено шесть составов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник, являющийся членом комитета по обороне, утвердительно заявил о военном статусе Одесского порта, поскольку именно через него Киев совместно с западными союзниками осуществляет поставки вооружений.

Политик напомнил, что Россия приняла решение выйти из зерновой сделки, аргументировав это тем, что под прикрытием транспортировки зерна в порт нелегально завозились военные грузы.

Кроме того, Колесник подчеркнул, что уничтожение причальной инфраструктуры создаст серьезные препятствия для использования портовых сооружений в военных целях, включая переброску войск и доставку вооружений.