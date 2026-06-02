Стало известно, почему Запад не сможет решить главную проблему ВСУ

Запад не способен в полной мере обеспечить Вооруженные силы Украины средствами противовоздушной обороны, так как у них самих не хватает таких систем. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, недавние массированные удары показали, что у Киева наблюдается «жесткий дефицит средств противовоздушной обороны», особенно Patriot.

«Даже если западные страны продолжат поставлять системы на Украину, армии будет их не хватать. У Запада самого недостаток ПВО», — пояснил Василий Дандыкин.

Эксперт отметил, что эта проблема еще больше обострится из-за того, что у России «абсолютное превосходство и по дронам, и по ракетам», а также появилась информация о том, что российские беспилотники на искусственном интеллекте способны бить даже по вертолетам.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. При этом в эфире CBS News он пожаловался, что США так пока и не ответили на его послание.