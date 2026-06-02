Дроны сожгли редкий танк ВСУ с израильской начинкой, есть кадры удара

В Харьковской области операторы БПЛА группировки ВС РФ "Север" уничтожили присланный украинцам из Словении танк M55S.

Редкую машину с интересной родословной ВСУ прятали в лесу у Волчанска. Наша разведка нашла ее, а дроноводы уничтожили его по отработанной за сотни применений технологии: первые коптеры разрушили многослойную защиту, следующие несколькими ударами по уязвимым точкам сожгли танк.

M55S - словенская версия советского Т-55, оставшиеся новой стране в наследство от Народной армии Югославии.

Модернизировали танк радикально, при помощи Израиля: установили лицензионную копию британской 105-мм пушки L7 с теплоизоляционным кожухом и электроспуском. Боекомплект при этом уменьшился с 43 до 39 снарядов.

Наводчик и командир получили израильские прицелы Fotona с ночным каналом и лазерным дальномером. Механику-водителю достались комбинированный: дневной и ночной, - прибор наблюдения той же марки и цифровой дисплей. Израильтяне оснастили M55S комбинированной динамической защитой Super Blazer.

Ходовую часть дополнили поддерживающими катками и гусеницами от M84, югославской версии Т-72. В башне установили израильские радиостанцию CNR-900 и танковое переговорное устройство. Для их монтажа пришлось вырезать отверстие в задней части башни и смонтировать нишу. Также появилась автоматическая система пожаротушения.

Словения модернизировала Т-55 с тем, чтобы продать их, но из 30 M55S удалось реализовать всего один - и то не в рамию, а коллекционеру за 820 тысяч евро. Еще один танк куда-то делся, оставшиеся 28 словенцы в 2022 году отправили на Украину.

Там израильскую защиту усилили старой советской ДЗ "Контакт" на передней части бортов и противокумулятивными решетками в корме. Однако эти ухищрения не спасли машину с пестрым прошлым от FPV-дронов.