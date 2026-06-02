Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о расширении наступления российских подразделений на запорожском направлении. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

«Со стороны Верхней Терсы наши войска расширяют наступление в сторону Копаней и Долинки», — заявил он.

Бывший парламентарий также отметил, что ВС России ведут бои и на подступах к селу Новоселовка. А в районе города Гуляйполе российские бойцы начали боевые действия на восточных окраинах села Любицкое.

При этом, по данным Царева, потеря этого населенного пункта грозит Вооруженным силам Украины взломом обороны по берегу реки Верхняя Терса и последующим выходом российских подразделений на трассу, соединяющую Орехов и Васильковку.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку перегруппировки ВСУ в Запорожской области. По информации Минобороны РФ, перемещение украинских резервов в районе села Комсомольское было зафиксировано с помощью разведывательного беспилотника, и по полученным координатам был нанесен удар системой залпового огня БМ-21 «Град».