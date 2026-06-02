Появились кадры ночной ракетной атаки на Киев

В ночь на 2 июня 2026 года Вооруженные Силы России нанесли массированные удары по различным объектам на территории Украины.

В результате ударов в Киеве начались сильные пожары, и в некоторых районах города возникли перебои с электроснабжением. Как сообщают местные СМИ, воздушная тревога в столице длилась около 4,5 часов, и в это время фиксировались многочисленные взрывы.

В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях в семи из десяти районов города, включая Голосеевский, Дарницкий и Оболонский. В некоторых местах возникли пожары, и, по информации холдинга «ДТЭК», без света остались около 30 тысяч абонентов.

Украинские паблики пишут, что «отбились плохо», и публикуют последствия прилетов беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Ранее также сообщалось, что после произошедших в Киеве ночью взрывов в столице Украины перекрыли несколько центральных и периферийных улиц.