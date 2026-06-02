Стало известно о целях массированного удара ВС России по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны в Telegram.

«В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в городе Киев, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения», — заявили в ведомстве.

В результате удара в Киеве были повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия.

Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине ночью во вторник, 2 июня. В ведомстве пояснили, что для атаки было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты.