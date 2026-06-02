На Украине снова заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара

Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО, и ситуация в будущем не улучшится. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Новости. Live".

"Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире, не так много площадок для производства", - сказал он.

Игнат добавил, что "этот вопрос сохранится до завершения" всего конфликта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.