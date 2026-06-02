ВСУ в панике из-за «умного роя» России

Украинские специалисты по РЭБ публично жалуются на то, что Россия бьет не просто одиночными беспилотниками, а «разумным роем» с разделением ролей. Об этом рассказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

По словам военкора, о «разумном рое» заявил замдиректора украинской компании по РЭБ, бывший офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Храпчинский.

«Признал: Россия бьет уже не толпой одинаковых «Шахедов», а «разумным роем» с разделением ролей - одни ведут разведку, другие тянут связь, третьи охотятся на авиацию. Машины общаются через меш-сеть: ретрансляторы передают сигнал по цепочке, предупреждают о мобильных огневых группах, маршрут перестраивается прямо на лету», - отметил Александр Коц.

А советник минобороны Украины Сергей Бескрестнов обратил внимание на то, что российские беспилотники «охотятся на движущиеся цели и таскают ракеты «воздух - воздух» против вертолетов ПВО», уточнил он.

«Война дронов - уже не вспомогательный фронт, а основной. Выиграет тот, кто раньше замкнет связку «производство - связь - ИИ - удар по пусковым». У нас масштаб и темп. У них - западные кошельки. А пока украинский спец по РЭБ публично рассказывает, как сложно бороться с нашим роем. Что ж, лучший комплимент конструкторам», - констатировал военкор.

Напомним, что ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА ВСУ, сорвав операцию противника.