Вьетнамские Су-30МК2 получат ракеты BrahMos

Индия и Вьетнам подписали контракт на поставку крылатых ракет BrahMos , которые, как ожидается, будут использованы для переоснащения вьетнамских истребителей Су-30МК2, сообщает Military Watch Magazine.

Информацию о заключении сделки подтверждает Reuters.

Стоимость ракет составила 629 миллионов долларов. Новые ракеты должны повысить возможности вьетнамских Су30МК2 по нанесению ударов на большие расстояния.

"Ракеты уже интегрированы на истребители Су-30МКИ ВВС Индии, что создает прецедент для интеграции с целью повышения эффективности вьетнамских истребителей Су-30", - пишет MWM.

Напомним, что BrahMos - это сверхзвуковая крылатая ракета совместной российско-индийской разработки, созданная на базе российского "Яхонта" (экспортная версия П-800 "Оникс"). Ее название составлено из названий двух рек: Брахмапутры и Москвы, что символизирует тесное сотрудничество двух стран.

BrahMos летит со скоростью около 2,8-3 Махов, то есть примерно в три раза быстрее звука. Это делает ее одной из самых быстрых крылатых ракет в мире. Такая скорость дает ей огромную кинетическую энергию: удар даже без взрыва боевой части способен нанести серьезные повреждения, а вот времени на реакцию у систем ПВО противника практически не остается.

Дальность полета базовой версии составляет около 290-300 километров, хотя в последующих модификациях ее удалось увеличить до 400 и даже до 800 километров. Ракета несет обычную (неядерную) боевую часть весом 200-300 килограммов. Одним из ключевых достоинств BrahMos является ее универсальность. Ракета может запускаться с кораблей, с наземных мобильных установок, с подводных лодок и даже с самолетов.

На сегодняшний день BrahMos стоит на вооружении всех трех видов вооруженных сил Индии - армии, флота и авиации - и считается одним из самых успешных примеров российско-индийского военно-технического сотрудничества.