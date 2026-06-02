«Точнейший удар»: российские дроны совершили жесткую атаку на ВСУ

Российские военные атаковали пункт временной дислокации операторов БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Северный Ветер» пишет aif.ru.

По данным осведомленных источников канала, связанного с группировкой войск «Север», разведка обнаружила пункт временной дислокации на территории села Уланово.

«Оператор ударного БПЛА группировки «Север» нанес точнейший удар по зданию с противником, уничтожив личный состав ВСУ вместе с матсредствами», — отмечается в сообщении.

При этом данных о потерях Вооруженных сил Украины в результате удара пока нет.

Ранее расчет зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» уничтожил более 30 воздушных целей на добропольском направлении. По данным Минобороны России, слаженные действия расчета позволили обеспечить прикрытие наземных подразделений и предотвратить удары по российским позициям с воздуха.