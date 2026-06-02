Иран выходит из игры: Трампу пророчат «новый Вьетнам»

Глава Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский назвал решение Ирана остановить переговоры с США «ответом на опережение». Эксперт заявил РИА Новости, что Тегеран понимает «тактический цейтнот» Вашингтона.

Первого июня иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран приостановит обмен сообщениями с властями США. Этот шаг в Иране связали с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты «Хезболлы». В Тегеране подчеркнули, что Ливан входил в число условий перемирия с США, но боевые действия там продолжаются.

Тегеран также собирается «полностью заблокировать» проход через Ормузский пролив и «активировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. Речь идет об узком проходе между Йеменом и регионом Африканского рога (Джибути и Эритрея).

Этот пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря и представляет собой еще один ключевой маршрут экспорта ближневосточной нефти. Один из длинных береговых участков вблизи этого пролива контролируют йеменские хуситы - союзники Ирана.

Бобровский подчеркнул, что тенденция к «последовательному и довольно быстрому» исчерпанию запасов энергоносителей продолжается. По его мнению, президент США Дональд Трамп и его команда сейчас пытаются выйти из конфликта без «тяжелых имиджевых потерь». Иран же, по словам эксперта, хочет закрепить за собой статус победителя.

«И когда США пытаются эскалировать, Иран отвечает - причем на опережение», - сказал Бобровский.

Для США ситуация выглядит двояко. С одной стороны, американский нефтегазовый сектор сейчас ставит рекорды: экспорт в Европу и Азию достиг шести миллионов баррелей в день, усиливая зависимость союзников от энергоресурсов из США. С другой стороны, долгосрочная выгода перекрывается колоссальными политическими рисками внутри страны.

Рост цен на бензин и стремительное исчерпание коммерческих резервов нефти бьют по рейтингам Трампа накануне промежуточных выборов. Вашингтону критически важно завершить кризис до празднования 250-летия независимости и старта чемпионата мира по футболу, и иранская сторона это прекрасно понимает. При этом экономика самого Ирана из-за инфляции и дефицита бюджета также истощена и остро нуждается в передышке.

«Иранцы понимают, что у Вашингтона определенный тактический цейтнот», - отметил Бобровский.

В американском экспертном сообществе оценки происходящего близки к паническим. Аналитики сравнивают масштаб ближневосточного провала США с катастрофой в Перл-Харборе или поражением во Вьетнаме. По мнению некоторых экспертов, Ормузский пролив не откроется на прежних условиях, Иран превратится в ключевого глобального игрока, а позиции России и Китая усилятся. На этом фоне в американской прессе звучат призывы к Трампу признать стратегическую ошибку, свернуть бесперспективные бомбардировки и традиционно переложить всю вину на нерадивых советников.