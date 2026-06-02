Ближе к России: США намерены расширить ядерный арсенал в Европе

Власти США рассматривают размещение американского ядерного оружия в еще нескольких европейских странах НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

Сейчас самолеты, способные нести ядерное оружие, размещены в шести странах Европы (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Британия), но Вашингтон открыт для расширения этого списка, отмечает FT. Таким шагом Вашингтон хочет успокоить союзников и доказать им, что сокращение поддержки обычными войсками не ослабит гарантии безопасности.

Принять ядерную авиацию хотят страны восточного фланга НАТО, чьи территории расположены ближе всего к России. Речь идет о Польше и странах Балтии.

Переговоры о размещении дополнительного ядерного оружия в Европе уже идут по внутренним каналам альянса. По словам собеседников газеты, США хотят отправить в новые страны американские самолеты двойного назначения. Эти истребители могут наносить обычные и ядерные удары. Вашингтон сохраняет за собой исключительное право на использование ядерных бомб.

Financial Times подчеркивает, что быстро такое соглашение не подпишут - это вопрос не ближайших дней. Источник газеты, знакомый с ходом обсуждений, добавил, что соглашение «не является неминуемым».

Последние шаги администрации Дональда Трампа сильно встревожили некоторых союзников по НАТО. Речь идет об отмене запланированных поставок ключевых систем вооружения в Европу и выводе части войск.

Вашингтон хочет перенаправить больше военных ресурсов в Азию и другие регионы. В Европе боятся, что из-за этого в обороне континента появятся бреши.

Замглавы Пентагона Элбридж Колби ранее заявил, что США продолжат защищать союзников по НАТО своим ядерным арсеналом. Однако обычными войсками и вооружением европейцы должны заниматься сами, подчеркивал он.

Трамп и многие его советники регулярно критикуют европейских союзников. Они недовольны, что Европа тратит слишком мало денег на свои армии и полностью полагается на военную защиту со стороны США.