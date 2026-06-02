Армия РФ нанесла удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Российские войска нанесли ночью массированный удар по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что данный удар стал ответом на террористические акты киевского режима.

ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, и ударные беспилотники.

В результате были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в нескольких регионах Украины, среди них - предприятия в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Кроме того, целями удара стали объекты топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, и военные аэродромы.