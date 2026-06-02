ВС России закрепились еще в одном населенном пункте

Российские подразделения закрепились на территории села Малиновка, идут бои. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«ВС РФ закрепились в Малиновке на ул. Приозерной в районе ставка на восточной окраине и ведут бои за центральную часть», — пояснил он.

При этом, по данным военкора, Вооруженные силы Украины постоянно контратакуют. Однако российским подразделениям удалось выбить противника из опорного пункта у дороги на Рай-Александровку, идут бои в районе канала и у села Юрковка.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль расположенную недалеко от Малиновки в ДНР Тихоновку. Также, по информации российского военного ведомства, были нанесены удары по бригадам ВСУ в районе Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.