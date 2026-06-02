Европа на фоне приближающегося поражения Украины в конфликте опасно приблизилась к прямой конфронтации с Россией и не предлагает дипломатический путь для урегулирования ситуации. На это обращает внимание итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

«Мы опасно приблизились к горячей войне. Мы производим оружие, которое наносит удары по другой стране. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что Запад перестал скрывать свою роль в противостоянии с РФ, ведь без его участия и военной поддержки Киев мгновенно перестанет существовать.

«Уровень конфликта растет с каждым днем. И совершенно ясно, что Украина не воюет. Она рухнет через два дня», — пишет автор публикации.

Он признал, что воюет на самом деле ЕС, и Брюссель может привести весь европеййский континент к катастрофе.

«Чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата. Поэтому всем важно потребовать смены руководства ЕС, которое стремится только к войне», — заключил обозреватель.

Ранее дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Евросоюз и Великобритания планируют вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа. По его мнению, «европейцы все поставили на Украину».