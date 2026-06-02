Названы главные проблемы ВСУ в районе Константиновки

Российская армия продолжает активное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на константиновском направлении. К такому выводу пришли аналитики мониторингового ресурса DeepState (DS) в Telegram.

ВС РФ формируют преимущество, усиливая его постоянными ударами с помощью корректируемых авиабомб (КАБ). Украинские военные отметили выросшую активность российской авиации и непрерывное давление пехоты.

«Самой большой проблемой является то, что держащим оборону подразделениям ВСУ не хватает людей, чтобы сдерживать натиски», — указали там.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку под Сумами

1 июня Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что в Константиновке российские части прорываются к центру города. ВС РФ используют тактику малых штурмовых групп и проникают в город с разных направлений.