В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией
Украина и НАТО не смогут победить Россию в конфликте. С такой точкой зрения выступил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он подчеркнул, что Россия одержит победу в любом случае, и сейчас Киеву остается лишь принять безоговорочную капитуляцию, так как Москва уже сделала свой выбор.
Запад уличили в планах открыть новый фронт в конфликте против России
Риттер пояснил, что это не тема для обсуждения, а факт.
«Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — резюмировал он.
Ранее Риттер рассказал о желании Украины «удвоить ставки» и добиться полноценного вмешательства НАТО в конфликт с Россией.