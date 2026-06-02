Польша подняла истребители из-за странной активности авиации РФ

Оперативное командование ВС Польши сообщило о применении военной авиации. Позже действия были прекращены. Сообщение опубликовано в соцсетях ведомства.

Как утверждается, поводом для вылета стала активность РФ на территории соседней страны. Позднее военные заявили о завершении операции.

Польская сторона регулярно публикует подобные заявления, которые обычно синхронизируются с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее Британия и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности. Демонстративные вылеты истребителей стали рутинной практикой Варшавы на фоне продолжающегося конфликта.