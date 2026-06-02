Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки. Об этом сообщает ТСН.

© Лента.ру

«Закрывайте окна. Киев после российской атаки затянут дымом от пожаров в результате прилетов», — говорится в публикации.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что в различных частях города возникли пожары, поднимаются столбы дыма.

В ряде районов Киева после прилетов пропал свет. В украинской столице прогремело не менее восьми взрывов, мониторинговые ресурсы сообщали о работе систем противовоздушной обороны по ракетам типа «Калибр» и «Циркон». Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о возгораниях в ряде районов города, в том числе загорелось нежилое помещение на Подоле, а также автомобили на Оболони.

Стало известно о начале массированной атаки на Украину

В подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки появилось зеленое зарево неизвестного происхождения.

В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр».