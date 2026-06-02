Боевой машине поддержки танков «Терминатор» дали новое имя «Спиридон»

Сотрудники Уралвагонзавода попросили руководство переименовать боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Теперь она будет называться «Спиридон» - это редкое славянское имя символизирует мужество, стойкость и силу духа.

© Минобороны России

Как отметили в пресс-службе предприятия Ростеха, имя Спиридон носили по-настоящему сильные духом люди. Среди них Святой Спиридон Тримифунтский, Архиепископ Спиридон Новгородский и Псковский, Герой СССР Спиридон Спицын.

Само имя буквально означает «короб или кузов», что олицетворяет прочность сделанного человеком.

«Машина, которая заменяет целое подразделение, больше не носит кличку американского робота-уничтожителя. Она – наш щит и меч», - говорится в сообщении предприятия.

В зоне проведения спецоперации БМПТ уже зарекомендовали себя как самостоятельные боевые единицы с высокой маневренностью, которые отлично подходят для поддержки штурмовых подразделений. «Спиридоны» выдерживают несколько сбросов с дронов благодаря динамической защите.