В Санкт-Петербурге прогремели взрывы, жители нескольких районов города пожаловались на грохот. Об этом сообщает «Фонтанка».
«По сообщениям в социальных сетях, звуки, похожие на громкие взрывы, сопровождаются ощутимой вибрацией, которая сообщается домам и предметам мебели в квартирах», — указано в сообщении.
В материале приведены комментарии местных жителей, сообщающих о «регулярном грохоте». Взрывы произошли на фоне объявленной в городе и в Ленинградской области воздушной тревоги.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Прежде об атаке украинских беспилотников на Ленобласть сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он.