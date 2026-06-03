В Санкт-Петербурге прогремели взрывы, жители нескольких районов города пожаловались на грохот. Об этом сообщает «Фонтанка».

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«По сообщениям в социальных сетях, звуки, похожие на громкие взрывы, сопровождаются ощутимой вибрацией, которая сообщается домам и предметам мебели в квартирах», — указано в сообщении.

В материале приведены комментарии местных жителей, сообщающих о «регулярном грохоте». Взрывы произошли на фоне объявленной в городе и в Ленинградской области воздушной тревоги.

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