В Раде заявили о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину
К моменту, когда Украине поставят шведские истребители Gripen, в конфликте погибнут и получат тяжелые ранения еще как минимум 100 тысяч бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой прогноз сделал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский при условии, что боевые действия продлятся еще десять месяцев.
Швеция планирует поставить Украине до 36 истребителей Gripen
Дубинский сделал вывод, что новости о поставках военной помощи Киеву — это очередной «пиар на крови», поскольку Украина будет использовать эту информацию для продолжения конфликта вместо того, чтобы сделать необходимые для его завершения шаги.
Ранее в США обрадовались скорому получению Украиной «лучшего истребителя» против России. Там напомнили, что шведские JAS 39 Gripen были разработаны во время холодной войны специально для противостояния с «советской угрозой». В РФ же их назвали технокой прошлого столетия.