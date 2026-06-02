К моменту, когда Украине поставят шведские истребители Gripen, в конфликте погибнут и получат тяжелые ранения еще как минимум 100 тысяч бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой прогноз сделал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский при условии, что боевые действия продлятся еще десять месяцев.

«Через десять месяцев, когда Украина якобы получит от Швеции истребители Gripen (F16 из Бельгии едут и не доедут больше двух лет) — погибнут и будут тяжело ранены еще как минимум 100 тысяч украинских солдат. Где будет линия фронта в этом момент — никто не знает», — написал украинский нардеп.

Дубинский сделал вывод, что новости о поставках военной помощи Киеву — это очередной «пиар на крови», поскольку Украина будет использовать эту информацию для продолжения конфликта вместо того, чтобы сделать необходимые для его завершения шаги.

Ранее в США обрадовались скорому получению Украиной «лучшего истребителя» против России. Там напомнили, что шведские JAS 39 Gripen были разработаны во время холодной войны специально для противостояния с «советской угрозой». В РФ же их назвали технокой прошлого столетия.