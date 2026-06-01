КСИР заявил об ударе крылатыми ракетами по американскому кораблю

Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по американскому кораблю в ответ на атаку США на иранское судно Lian Star. Об этом сообщает агентство Fars.

"После агрессивного нападения армии СШАна иранское судно Lian Star в Оманском море в ходе ответного удара судно MSC Sariska поражено крылатой ракетой", - говорится в сообщении.

В КСИР подчеркнули, что подбитый корабль принадлежит США. В ведомстве добавили, что встретят "решительным ответом" любую агрессию американских военных в регионе.

Ранее американский телеканал CBS сообщал, что контейнеровоз MSC Sariska V под флагом Панамы получил удар в правый борт выше ватерлинии неизвестным боеприпасом в 40 морских милях от иракского порта Умм-Каср.