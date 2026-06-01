Литва не разрешила Украине использовать свою территорию для ударов вглубь РФ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страны Балтии не разрешили Украине использовать свою территорию для ударов вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LRT.

Такое заявление она сделала во время разговора с журналистами. По словам Ругинене, страны Балтии «четко и ответственно» передали свою позицию Киеву.

«Мы очень четко и ответственно заявили, и я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — заявила она.

Ранее временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России.