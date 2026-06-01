Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвал наименование подразделения ВСУ и его командира, которое ответственно за удар по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.

"Террористический удар по колледжу в Старобельске наносился с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ударных беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» под командованием полковника Юрия Клименко", - сказал Бастрыкин.

На месте трагедии следователи изъяли фрагменты семи беспилотных летательных аппаратов. БПЛА, способные нести боевую часть весом до 120 кг, целенаправленно направлялись на учебное заведение. Оснащение дронов антеннами спутниковой связи Starlink и деталями производства стран НАТО прямо доказывает, что удар планировался заранее, а операторы достоверно знали, что внутри находятся гражданские лица и подростки.

«ВСУ наносили целенаправленные массированные удары по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние», — заявил Бастрыкин.

Глава СК РФ добавил, что при атаках на российскую территорию украинские формирования регулярно применяют как отечественные, так и иностранные БПЛА, включая швейцарские комплектующие. По данным ведомства, за весь период противостояния с 2014 года украинская сторона атаковала более двух тысяч объектов системы образования.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех причастных к убийству мирных граждан.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообещал, что наказание для виновным будет неотвратимым.